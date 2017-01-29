Косачев: разговор Путина и Трампа вернул смысл и содержание в диалог двух стран

Владимир Путин и Дональд Трамп провели в субботу вечером первый телефонный разговор. В ходе беседы стороны затронули широкий круг проблем, в том числе координацию действий в борьбе с терроризмом и восстановление торгово-экономических связей, а также условились поддерживать регулярные личные контакты.

Реакция российских политиков - в материале ТАСС.

Телефонный разговор президентов России и США, похоже, вернул смысл и содержание в диалог двух государств. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя беседу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась в субботу вечером.

Сенатор отметил, что ранее диалог с Белым домом в какой-то момент утратил смысл, поскольку с американской стороны "раз за разом озвучивались клише и штампы, придуманные администрацией (предыдущего президента США Барака) Обамы и выдававшиеся его командой за истину в последней инстанции".

"Так или иначе, нынешний разговор должен был вернуть в российско-американский диалог содержание и смысл. Судя по всему, это и произошло", - заявил Косачев, подчеркнув, что главы двух стран обсудили широчайший спектр тем и обсудили "практически всю актуальную повестку дня двусторонних отношений".

"Хочется надеяться, что за немногословным перечислением затронутых вопросов - обоюдная, а не только наша заинтересованность выйти на новый формат взаимоотношений - партнерства, а не соперничества", - отметил парламентарий. По его мнению, "это следует из российского официального комментария к разговору, выдержанного в сдержанно позитивной тональности". "При прежнем президенте США такого комментария быть бы уже просто не могло", - заключил он.

Главный итог - договоренности по координации действий в борьбе с ИГ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает главным итогом беседы лидеров двух стран договоренности по координации действий в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ, - прим. ТАСС).

"Самым главным итогом первого разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, на мой взгляд, стали договоренности по координации усилий по разгрому ИГ. Это то, что, без лишней патетики, ждет от российско-американского взаимодействия весь здравомыслящий мир", - заявил он сегодня журналистам.

По мнению Слуцкого, дальнейшим шагом должны стать "переговоры по созданию широкой антитеррористической коалиции в Сирии, к формированию которой призывал еще в 2015 году президент РФ Владимир Путин с трибуны Генассамблеи ООН".

Глава комитета также выделил заявления о важности восстановления торгово-экономических связей и сотрудничества между деловыми кругами РФ и США. "Это позитивный сигнал для инвесторов и в общем перспектив налаживания отношения между нашими странами", - заключил он.