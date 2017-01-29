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В КПРФ не могут найти экс-депутата Вороненкова

Политика
29 января, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Коммунисты также выясняют, стоит ли исключать бывшего парламентария из партии
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. В КПРФ пока не могут связаться с бывшим депутатом Денисом Вороненковым, якобы давшим показания против экс-президента Украины Виктора Януковича Генеральной прокуратуре этой страны. Коммунисты выясняют, стоит ли исключать бывшего парламентария из партии, сообщил ТАСС член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

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Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к ГПУ, написала, что Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко" и дал показания по делу о государственной измене против Януковича. При этом издание отметило, что украинские СМИ сообщили о переезде Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев.

"Связи с ним нет. Если подтвердится, что уехал в страну, которая враждебна по отношению к РФ (все-таки он был депутатом Госдумы, членом комитета по безопасности), - мы с партийной точки зрения будем разбираться, потому что это очень плохая ситуация", - сказал Афонин, добавив, что окончательной ясности в этом вопросе планируется добиться в течение следующей недели. По его мнению, к прояснению обстоятельств, изложенных в публикации газеты должны подключиться и "органы государственной власти".

"Думаю, что время и возможность опровергнуть появившуюся информацию у Вороненкова были. У нас решают контрольные органы партии, но моя личная оценка: если это действительно было, то это серьезный ущерб и партии, и стране, поэтому будем разбираться", - указал Афонин, отвечая на вопрос, планируют ли коммунисты исключить Вороненкова из партии.

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