В КПРФ не могут найти экс-депутата Вороненкова

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. В КПРФ пока не могут связаться с бывшим депутатом Денисом Вороненковым, якобы давшим показания против экс-президента Украины Виктора Януковича Генеральной прокуратуре этой страны. Коммунисты выясняют, стоит ли исключать бывшего парламентария из партии, сообщил ТАСС член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к ГПУ, написала, что Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко" и дал показания по делу о государственной измене против Януковича. При этом издание отметило, что украинские СМИ сообщили о переезде Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев.

"Связи с ним нет. Если подтвердится, что уехал в страну, которая враждебна по отношению к РФ (все-таки он был депутатом Госдумы, членом комитета по безопасности), - мы с партийной точки зрения будем разбираться, потому что это очень плохая ситуация", - сказал Афонин, добавив, что окончательной ясности в этом вопросе планируется добиться в течение следующей недели. По его мнению, к прояснению обстоятельств, изложенных в публикации газеты должны подключиться и "органы государственной власти".

"Думаю, что время и возможность опровергнуть появившуюся информацию у Вороненкова были. У нас решают контрольные органы партии, но моя личная оценка: если это действительно было, то это серьезный ущерб и партии, и стране, поэтому будем разбираться", - указал Афонин, отвечая на вопрос, планируют ли коммунисты исключить Вороненкова из партии.