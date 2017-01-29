Количество присоединившихся к процессу примирения в САР населенных пунктов не изменилось

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, в течение суток не изменилось - 1155. Об этом в воскресенье сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

"В течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались", - говорится в бюллетене, который размещен на сайте Минобороны РФ.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 104.

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения по комплексному разрешению сирийского кризиса, за сутки зафиксировано два нарушения в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 нарушений Единого соглашения в провинциях Алеппо (7), Дамаск (4), Хомс (2) и Латакия (1).

В ходе разбирательства по данным фактам установлено, что в одном случае огонь велся по формированиям "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ТАСС), а 13 нарушений российской стороной не подтверждаются.