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СМИ: Горбачев призвал Совбез ООН принять резолюцию о недопустимости ядерной войны

Политика
29 января, 18:43 дата обновления: 29 января, 19:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
По словам экс-президента СССР, с подобной инициативой должны выступить президенты России и США
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал Совет безопасности ООН принять резолюцию о недопустимости ядерной войны. По его мнению, с инициативой принятия такой резолюции должны выступить лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

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В статье, опубликованной в "Российской газете", Горбачев расценивает происходящее сейчас в мире как свидетельство нарастания "опасных тенденций".

Эпидемия невыполнения обещаний

"Создается впечатление, что политический мир охватила болезнь, даже эпидемия невыполненных обязательств и обещаний, демагогических лозунгов и обвинений друг друга", - отмечает он, обращая внимание, что одновременно "все признают, что вновь возобновилась гонка вооружений". Так, напоминает бывший советский лидер, "в Европу перебрасываются армейские подразделения, танки, бронетранспортеры, войска и вооружения НАТО и России, которые раньше дислоцировались на удалении друг от друга, развертываются чуть ли не на расстоянии прямой наводки".

"Растут военные расходы, а в бюджетах государств не находится денег на важнейшие социальные нужды людей. Зато выделяются средства на новейшие вооружения, сопоставимые по своей мощи с оружием массового уничтожения. Находятся средства на подводные лодки, один залп которых способен опустошить полконтинента, на ПРО, подрывающую стратегическую стабильность", - продолжает бывший советский лидер.

По мнению Горбачева, от заявлений политиков и военных, которые звучат "все воинственнее", формулировок военных доктрин, которые "все опаснее", "создается впечатление, что мир готовится к войне". "В мире вновь говорят о реальности ядерной угрозы", - констатирует он.

Россия и США в ответе за мир

Горбачев призывает великие державы "выходить из этой ситуации" и "возобновить политический диалог, ориентированный на совместные решения и действия". При этом он не абсолютизирует необходимость поставить во главу угла совместную борьбу с терроризмом. Это, по мнению экс- президента СССР, хоть и "задача важная, неотложная", но "как основа, как стержень нормальных, а в перспективе партнерских отношений недостаточная".

Горбачев уверен в необходимости вернуть в центр внимания "вопрос о недопущении войны, сворачивании гонки вооружений, сокращении арсеналов". "Целью должно быть договориться не только об уровнях и потолках ядерных вооружений, но и ПРО, и стратегической стабильности", - убежден он. "В современном мире войны должны быть поставлены вне закона", - подчеркивает автор статьи, поясняя, что "ни одна из проблем глобального мира - бедность, экология, миграция, рост населения, ограниченность ресурсов - не может быть решена военным путем".

Поэтому он призывает "членов Совета Безопасности ООН, органа, несущего главную ответственность за поддержание мира и безопасности, сделать первый шаг" и предлагает на заседании Совбеза "на уровне глав государств принять резолюцию о недопустимости ядерной войны".

По мнению Горбачева, "было бы правильно, если бы с инициативой о принятии такой резолюции выступили Владимир Путин и Дональд Трамп - президенты стран, обладающих более 90 процентов ядерных арсеналов мира", поскольку "на них лежит особая ответственность". Кроме того, считает он, у глав РФ и США "есть возможность проявить лидерство, и именно такое лидерство сейчас необходимо".

Освободить человечество от страха

Горбачев видит "общей целью" избавление людей от страха, связанного с военной угрозой. "Сегодня бремя страха и психологической напряженности давит на сознание миллионов людей. И главная причина - милитаризм, военные конфликты, гонка вооружений, ядерный дамоклов меч", - полагает он. Избавление людей от этого страха сделает их "более свободными", считает экс-президент Советского Союза. "Тогда и многие другие проблемы будет легче решать", - рассчитывает он.

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