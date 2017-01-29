Эксперт: предложения Литвы забрать Калининград у РФ - желание привлечь к себе внимание

КАЛИНИНГРАД, 29 января. /ТАСС/. Предложение депутата литовского сейма, бывшего пресс-секретаря президента Литвы Линаса Бальсиса продиктовано желанием привлечь внимание к республике, в том числе, со стороны США, и не имеет никакого отношения к реальной политике. Такое мнение высказали в воскресенье ТАСС эксперты в Калининграде, комментируя сообщения в СМИ о заявлении Бальсиса.

"На мой взгляд, господин депутат просто хочет себе сделать политический пиар. Если говорить о Литве в целом, то, похоже, литовцы в лице данного товарища, не знаю насколько его поддерживают остальные депутаты, хотят обострить обстановку вокруг Калининградской области, дабы избранному президенту США Трампу было сложнее эту напряженность уменьшать", - сказал ТАСС, в частности, почетный работник высшего профессионального образования РФ, доцент кафедры социально-экономической географии и геополитики Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрий Зверев, обратив внимание на позицию, которую Трамп высказывал относительно наращивания сил США в Европе в ходе предвыборной кампании.

"При чем тут Литва, к тому же, непонятно, поскольку Восточная Пруссия была когда-то территорией Германии, но Германией этот вопрос окончательно урегулирован <...>. На официальном уровне на Калининградскую область Германия претензий не предъявляет с незапамятных времен", - добавил собеседник. Он предположил, что в Литве, возможно, обращаются к средневековому наследию Малой Литвы (этнографический район в Пруссии, позднее - Восточной Пруссии и Германии, где жили прусские литовцы), но и эта территория, по его словам, была частью немецкой Восточной Пруссии.

Никакого практического смысла в заявлениях

Калининградский политолог, специалист по международным отношениям в Восточной Европе и общественно-политическим процессам в странах Прибалтики, Украине и Белоруссии, Александр Носович отметил, что вопрос об "изъятии Калининграда у России" в Балтийском регионе периодически поднимается именно литовскими политиками при том, что в самой Германии, которой принадлежали эти территории, тема никем не затрагивается, по крайней мере "с начала 1970-х годов - со времен "восточной политики" Вилли Брандта (1969-1974 - федеральный канцлер ФРГ) и Хельсинкских соглашений". "Немцам это не нужно, и Германия этим не занимается, Польша (которой по итогам Второй мировой войны отошли две трети территории Восточной Пруссии) этим тоже не занимается, в Польше тоже нет таких предложений о том, что Калининградскую область нужно отнять у России и вернуть ее кому-либо еще. Во всяком случае, никто этим не занимается на политическом уровне", - сказал Носович. По его мнению, Литва, особенно сейчас, поднимает вопрос для того, чтобы "привлечь к себе внимание США и Евросоюза", поскольку о ней забывают. Выступление Линаса Бальсиса, по словам собеседника агентства, не более чем очередная провокация.

"Никакого практического смысла в таких заявлениях нет, более того, они опасны прежде всего для них самих, для представителей Литвы", - сказал он, пояснив, что если поднимать вопрос о пересмотре итогов Второй Мировой войны и возвращении Германии части территорий, переданных СССР и Польше, Литва может лишиться крупного порта Клайпеда (ранее Мемель) и выхода к Балтийскому морю. "Я думаю, что литовские политики, которые дразнят Россию провокативными заявлениями о том, что Калининград должен вернуться в состав Германии или абстрактно Евросоюза, в принципе, понимают, что этого не будет, и им бояться нечего. Потому что если бы у них была хоть сотая доля надежды на то, что за этими их разговорами могут последовать реальные действия по изменению юрисдикции, территориальной принадлежности Калининграда, они бы молчали. Потому что, если бы реально возник вопрос о принадлежности Калининграда к России, то автоматически возник бы вопрос о принадлежности Клайпеды к Литве", - заключил собеседник.

Восточная Пруссия и Калининградская область

Северная часть Восточной Пруссии, где расположена Калининградская область, была передана Советскому Союзу в соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года по итогам Второй мировой войны. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года указом президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР.

4 июля 1946 года указом президиума Верховного Совета СССР Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград. Массовое переселение в область из регионов РСФСР и Белоруссии было инициировано подписанным Сталиным постановлением Совета Министров СССР № 1522 от 9 июля 1946 года. Сейчас в области проживает 976,5 тыс. человек.