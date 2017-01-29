Клинцевич считает заявление литовского депутата о статусе Калининграда безответственным

Клинцевич считает заявление литовского депутата о статусе Калининграда безответственнымПолитика 29 января, 22:48
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Обсуждать вопрос об изменении статуса Калининграда крайне опасно и безответственно, серьезные европейские политики не станут поднимать эту тему на высоком уровне - такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он комментировал заявление депутата сейма Литвы Линаса Бальсиса, который предложил отобрать у России Калининградскую область.
"Подобное заявление - верх безответственности. И если кто-то из ответственных политиков считает иначе, пусть назовет себя и расскажет, как он собирается забирать у нас Калининград", - сказал сенатор.
"Думаю, всем вменяемым в Европе политикам понятно, что обсуждение этого вопроса даже на относительно серьезном межгосударственном уровне чревато скатыванием ситуации, при которой и холодная война покажется благом. Лично я не верю в подобную перспективу", - отметил он.
Сенатор подчеркнул, что в этом заявлении присутствует желание напомнить о себе, желание самоутвердиться, свойственное малым странам. "В нем явно отражается боязнь его страны скатиться на задворки европейской политики, оставшись совсем не у дел. Это по меньшей мере аномально, если Литва не мыслит своего развития без конфронтации с Россией", - заключил парламентарий.
"Надеюсь, что подобные безответственные провокационные заявления не отражают позицию руководства Литвы", - заключил он.
Ранее СМИ сообщили, что депутат сейма Бальсис предложил отобрать у России Калининградскую область: по его мнению, такое развитие событий допустимо, так как Россия нарушила правило нерушимости границ, присоединив Крым.