Клинцевич считает заявление литовского депутата о статусе Калининграда безответственным

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Обсуждать вопрос об изменении статуса Калининграда крайне опасно и безответственно, серьезные европейские политики не станут поднимать эту тему на высоком уровне - такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он комментировал заявление депутата сейма Литвы Линаса Бальсиса, который предложил отобрать у России Калининградскую область.

"Подобное заявление - верх безответственности. И если кто-то из ответственных политиков считает иначе, пусть назовет себя и расскажет, как он собирается забирать у нас Калининград", - сказал сенатор.

"Думаю, всем вменяемым в Европе политикам понятно, что обсуждение этого вопроса даже на относительно серьезном межгосударственном уровне чревато скатыванием ситуации, при которой и холодная война покажется благом. Лично я не верю в подобную перспективу", - отметил он.

Сенатор подчеркнул, что в этом заявлении присутствует желание напомнить о себе, желание самоутвердиться, свойственное малым странам. "В нем явно отражается боязнь его страны скатиться на задворки европейской политики, оставшись совсем не у дел. Это по меньшей мере аномально, если Литва не мыслит своего развития без конфронтации с Россией", - заключил парламентарий.

"Надеюсь, что подобные безответственные провокационные заявления не отражают позицию руководства Литвы", - заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что депутат сейма Бальсис предложил отобрать у России Калининградскую область: по его мнению, такое развитие событий допустимо, так как Россия нарушила правило нерушимости границ, присоединив Крым.