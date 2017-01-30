Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы МИД РФ и Эритреи обсудят урегулирование конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке

Политика
30 января, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
В российском ведомстве отметили, что особое внимание будет уделено, в частности, реализации в Эритрее совместных проектов в сфере добычи минерального сырья
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Эритреи Сергей Лавров и Осман Салех Мохаммед обсудят в понедельник в ходе переговоров урегулирование конфликтов в Африке, а также на Ближнем Востоке, включая Сирию и Йемен. Осман Салех Мохаммед находится в России с рабочим визитом по приглашению Сергея Лаврова.

"На переговорах министры обсудят ключевые проблемы международной и региональной повестки дня с акцентом на предотвращение и разблокирование конфликтов в Африке, в частности, на Африканском Роге, в Южном Судане, а также на Ближнем Востоке, включая Сирию и Йемен", - сообщили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что особое внимание главы МИД двух стран уделят вопросам развития российско-эритрейского торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации в Эритрее совместных проектов в сфере добычи минерального сырья, формированию благоприятных условий для инвестиционной деятельности российских предпринимательских структур. В МИД РФ обратили внимание, что важным направлением двусторонних связей является подготовка эритрейских национальных кадров в российских высших учебных заведениях.

"Отмечаем, что между Россией и Эритреей развивается заинтересованный политический диалог, - подчеркнули в российском дипведомстве. - Осуществляется взаимодействие в рамках ООН, других международных организаций". "Ожидаем, что предстоящий визит министра иностранных дел Эритреи придаст необходимый импульс совместной работе Москвы и Асмэры по дальнейшему эффективному использованию потенциала двусторонних отношений", - отметили в МИД РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Эритрея
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич считает заявление литовского депутата о статусе Калининграда безответственным
2
Митрополит Иларион считает "беспрецедентной для истории США" речь Трампа на инаугурации
3
Тела шести молодых людей обнаружены в Баварии
4
Информатор WADA Степанова заняла седьмое место на этапе зимнего тура IAAF в Бостоне
5
На севере Москвы электричка сбила насмерть двух мужчин
6
Вдову Владимира Зельдина собираются кремировать и прихоронить в могилу актера
7
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге
Темы дня
Реклама