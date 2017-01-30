Главы МИД РФ и Эритреи обсудят урегулирование конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Эритреи Сергей Лавров и Осман Салех Мохаммед обсудят в понедельник в ходе переговоров урегулирование конфликтов в Африке, а также на Ближнем Востоке, включая Сирию и Йемен. Осман Салех Мохаммед находится в России с рабочим визитом по приглашению Сергея Лаврова.
"На переговорах министры обсудят ключевые проблемы международной и региональной повестки дня с акцентом на предотвращение и разблокирование конфликтов в Африке, в частности, на Африканском Роге, в Южном Судане, а также на Ближнем Востоке, включая Сирию и Йемен", - сообщили в МИД РФ.
В министерстве отметили, что особое внимание главы МИД двух стран уделят вопросам развития российско-эритрейского торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации в Эритрее совместных проектов в сфере добычи минерального сырья, формированию благоприятных условий для инвестиционной деятельности российских предпринимательских структур. В МИД РФ обратили внимание, что важным направлением двусторонних связей является подготовка эритрейских национальных кадров в российских высших учебных заведениях.
"Отмечаем, что между Россией и Эритреей развивается заинтересованный политический диалог, - подчеркнули в российском дипведомстве. - Осуществляется взаимодействие в рамках ООН, других международных организаций". "Ожидаем, что предстоящий визит министра иностранных дел Эритреи придаст необходимый импульс совместной работе Москвы и Асмэры по дальнейшему эффективному использованию потенциала двусторонних отношений", - отметили в МИД РФ.