В Тартусе состоялась передача гуманитарной помощи из Казахстана жителям Сирии

ТАРТУС /Сирия/, 30 января. /ТАСС/. 500 тонн гуманитарной помощи из Казахстана передано властям Сирии в порту города Тартус. Помощь была доставлена при содействии российской стороны, сообщил журналистам представитель штаба материально-технического обеспечения российской авиационной группировки в Сирии подполковник Сергей Гречко.

"Гуманитарная помощь из Республики Казахстан была доставлена вспомогательными судами ВМФ Российской Федерации в порт Тартус", - сказал он.

По словам Гречко, Казахстан направил сирийскому народу около 500 тонн гуманитарной помощи, в том числе муку, мясные консервы, рис, макаронные изделия и чай. "В составе гуманитарных конвоев это продовольствие будет перераспределено по провинциям, передано населению, наиболее пострадавшему от военных действий", - пояснил Гречко.

Заместитель губернатора провинции Тартус Мухаммад Джари рассказал, что помощь направится в провинции Алеппо, Латакия и Тартус. "Большое спасибо президенту, народу Казахстана, российской армии, эта помощь очень важна, - сказал он. - В Алеппо три года были террористы, много беженцев, гуманитарной помощи и продуктов нет, а это очень нужно. Во всех городах много беженцев, они ждут помощи и еды".

Распределение гуманитарной помощи будет контролировать Сирийский арабский Красный Полумесяц. "Груз проверен, качество хорошее", - заявил представитель организации Фирас Карам.

Он отметил, что ранее гуманитарную помощь в Сирию, помимо России и Казахстана, направляли Азербайджан, Армения, Белоруссия и Сербия.