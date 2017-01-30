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Поклонская вновь просит Генпрокуратуру проверить финансирование фильма "Матильда"

Политика
30 января, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Фильм "Матильда" рассказывает о романтических отношениях императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы, экс- прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя "Матильда" о романтических отношениях императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. Об этом сказано в запросе депутата на имя генпрокурора Юрия Чайки, который имеется в распоряжении ТАСС.

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"В ответе за подписью исполняющего обязанности прокурора города Санкт-Петербурга было сказано об отсутствии оснований для принятия мер реагирования, а также для направления материалов в порядке УПК РФ. Подобные выводы сделаны исходя из положительных результатов психолого-лингвистического исследования двухминутного рекламного ролика (трейлера) к кинофильму, размещенного в сети интернет. В связи с этим, уважаемый Юрий Яковлевич (Чайка), прошу организовать проведение тщательной проверки <...> в части проведения исследования утвержденного к съемкам сценария фильма "Матильда", а также провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание указанного фильма", - сказано в депутатском запросе Поклонской.

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По мнению депутата, сценарий фильма "Матильда" должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), так как "в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные - Святые Государь Николай Второй, Государыня Александра Феодоровна, Великие Княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей". При этом, по ее словам, "роль Святого Государя Николая Второго исполнил Ларе Айдингер, немецкий актер, исполнявший ранее в 2012 году порно-роль в фильме Питера Гринуэя "Гольциус и Пеликанья компания".

"Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых Святых нашей Церкви - Царя Страстотерпца Николая Второго и членов Его Семьи", - отмечает в своем депутатском запросе Поклонская.

Ранее Алексей Учитель сообщал, что намерен устроить премьеру своего фильма "Матильда" в Мариинском театре. В прокат картина должна выйти 25 октября, когда будет отмечаться 100-летие Октябрьской революции.

Против еще незавершенной картины Учителя собраны 20 тысяч подписей протестующих, подписи переданы в Общественный совет при Министерстве культуры РФ. Глава совета Павел Пожигайло предлагал провести закрытый просмотр фильма в Минкультуры, а затем обсудить его.

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Поклонская, Наталья Владимировна
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