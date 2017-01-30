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Лавров назвал разговор Путина и Трампа "хорошим и в политическом, и в человеческом смысле"

Политика
30 января, 12:17 дата обновления: 30 января, 12:33 UTC+3
В ходе беседы был выявлен целый ряд сфер, где интересы РФ и США совпадают, отметил глава МИД РФ
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/.  Первый телефонный разговор президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - был хорошим в политическом и человеческом смыслах, он показал взаимное уважение лидеров и готовность работать, опираясь на национальные интересы двух стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Разговор, который состоялся в субботу между президентами Путиным и Трампом, был хорошим, я бы сказал, и в политическом, и в человеческом смысле, - сказал глава МИД РФ. - Разговор проявил взаимное уважение, стремление лидеров общаться без нравоучений, опираясь на национальные интересы каждой страны".

Беседа выявила ряд сфер, где интересы двух стран совпадают, отметил Лавров.

"Разговор, который, по понятным причинам, был сконцентрирован на концептуальных вещах, без углубления в детали, выявил целый ряд сфер, в которых интересы России и США совпадают", - сказал он. 

В то же время, отметил Сергей Лавров, сроки встречи Трампа и Путина только предстоит согласовать.

"Они договорились (в ходе телефонного разговора. - Прим. ТАСС) продолжить работу и на уровне экспертов, и в рамках своих дальнейших контактов, которые наверняка состоятся, и сроки, и детали которых предстоит согласовать", - сказал он.

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Первый телефонный разговор Путина и Трампа
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Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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