МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Оппозицию в Сирии, выдвигающую предварительные условия для переговоров, надо терпеливо продолжать приглашать к переговорному процессу, но не уговаривать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Тех, кто выдвигает условия, не предусмотренные резолюциями Совета Безопасности ООН, я думаю, надо терпеливо продолжать приглашать, но не убеждать или уговаривать, - сказал министр. - Как только очередной раунд (межсирийских переговоров) будет объявлен, надо всех известных оппозиционеров пригласить, а кто приедет, тот приедет".

Лавров также заявил, что РФ будет прояснять с США тему создания зон безопасности в Сирии.

РФ считает возможным подумать о создании мест проживания внутренне перемещенных лиц на территории Сирии, заявил также глава МИД России.