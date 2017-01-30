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Песков: никаких сделок с США в обмен на снятие санкций с РФ не обсуждается

Политика
30 января, 13:06 дата обновления: 30 января, 13:32 UTC+3
Как отметил пресс-секретарь президента РФ, сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Никаких сделок с США в обмен на снятие санкций с РФ не обсуждается.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Говорить сейчас о каких-то сделках пока вряд ли представляется возможным: сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов", - сказал Песков.

Он добавил, что помощники двух лидеров в ближайшее время займутся проработкой встречи, "мы надеемся, достаточно оперативно". "Уже в ходе встречи главы государств получат возможность более предметно продолжить обсуждение тех вопросов, которые они наметили в ходе телефонного разговора", - добавил пресс-секретарь.

Песков отметил, что телефонный разговор в минувшую субботу "был хороший, конструктивный и в прикладом плане - с точки зрения начала обсуждения целого ряда вопросов, которые касаются региональной и международной безопасности, с точки зрения расстановки главных акцентов в проблематике возможного взаимодействия в области борьбы с терроризмом".

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"Он также был весьма позитивным с точки зрения того, что главы государств отметили уважение как очень важный принцип двусторонних отношений", - сказал Песков. Он указал, что "в предыдущие годы этот дефицит взаимного уважения во многом и был причиной отката и деградации наших отношений".

Песков также добавил, что Москва увидела "готовность Вашингтона решать сложные вопросы путем диалога". "Это то, за что президент Путин выступал достаточно последовательно, и то, в чем, к сожалению, в предыдущие годы он не встречал взаимности", - резюмировал представитель Кремля.

Сотрудничество в борьбе с терроризмом

Совместная борьба с терроризмом, обеспечение стратегической безопасности, урегулирование региональных конфликтов и развитие двусторонних связей могут стать точками соприкосновения в отношениях России и США, заявил Дмитрий Песков.

"Безусловно, она (совместная борьба с терроризмом - прим. ТАСС) может стать одной из главных отправных точек, хотя наши двусторонние отношения настолько обширно проецируются на глобальную повестку дня, что, конечно, нельзя исключать, что будут еще какие-то темы", - подчеркнул представитель Кремля. Он отметил, что именно терроризм является одним из наиболее опасных вызовов, с которым приходится сталкиваться мировому сообществу, включая РФ и США.

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По его словам, другими точками соприкосновения между РФ и США могут стать "вопросы стратегической безопасности, взаимодействие в ходе урегулирования региональных конфликтов и непосредственно наши двусторонние отношения". "Среди предпринимателей двух стран как раз востребована более благоприятная атмосфера, для создания которой стоит еще много поработать", - отметил Песков.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонной беседы Путина и Трампа в субботу с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе. При этом была выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой - международным терроризмом. Подчеркивалась также важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран.

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Санкции в отношении России Первый телефонный разговор Путина и Трампа
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Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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