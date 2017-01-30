Песков: РФ и США убеждены, что украинский кризис не должен стать "застарелым"

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия и США исходят из того, что украинский кризис не должен получить характер застарелого конфликта. Об это заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, в каком контексте обсуждалась украинская проблематика в телефонном разговоре между лидерами России и США - Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
"Американская сторона также является убежденной сторонницей точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис, необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что и в позиции Москвы по этому вопросу ничего не изменилось, она зиждется "на понимании безальтернативности реализации минских договоренностей, и, конечно, в первую очередь - реализации минских договоренностей со стороны Киева без какого-либо двойного или тройного толкования этих договоренностей".