Песков не исключил встречу Путина и Трампа до саммита G20

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин может встретиться с президентом США Дональдом Трампом еще до саммита G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге.

"По всей видимости, да (Путин и Трамп могут встретиться еще до саммита)", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Более детально говорить о сроке встречи Песков не стал.

Он выразил надежду, что помощники президентов займутся подготовкой встречи двух лидеров, "не откладывая в долгий ящик".

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу Путин и Трамп в ходе телефонного разговора "договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи".