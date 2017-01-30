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Песков не исключил встречу Путина и Трампа до саммита G20

Политика
30 января, 13:10 UTC+3 МОСКВА 30, января. /ТАСС
Саммит "Группы двадцати" пройдет в начале июля в Гамбурге
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин может встретиться с президентом США Дональдом Трампом еще до саммита G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге.

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"По всей видимости, да (Путин и Трамп могут встретиться еще до саммита)", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Более детально говорить о сроке встречи Песков не стал.

Он выразил надежду, что помощники президентов займутся подготовкой встречи двух лидеров, "не откладывая в долгий ящик".

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу Путин и Трамп в ходе телефонного разговора "договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи".

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Темы
Саммит G20 Первый телефонный разговор Путина и Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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