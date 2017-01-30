Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам ИГ в Сирии

Сотрудники ТАСС получили награды МЧС РоссииНовости агентства 30 января, 17:03
"Зенит" планирует провести на новом стадионе три матча в апреле и маеСпорт 30 января, 17:02
Сорокин: все потенциальные угрозы перед ЧМ-2018 приняты в расчетСпорт 30 января, 16:58
Футболист Панченко покинул сбор "Динамо" и пропустит товарищеский матчСпорт 30 января, 16:55
Четыре игрока КХЛ вызваны в сборную Швеции на домашний этап ЕвротураСпорт 30 января, 16:48
Президент ХК "Салават Юлаев": вопрос смены тренерского штаба клуба не рассматривалсяСпорт 30 января, 16:43
Власти Кубани ведут поиск инвесторов для краснодарского волейбольного клуба "Динамо"Спорт 30 января, 16:38
Сорокин: ФИФА сократила требования по количеству гостиниц во время проведения ЧМ-2018Спорт 30 января, 16:33
Сорокин не сомневается, что все стадионы ЧМ-2018 по футболу будут сданы в срокСпорт 30 января, 16:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиационный удар по объектам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"30 января шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по вновь выявленным объектам ИГИЛ (старое название ИГ - прим. ТАСС) в провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.
В результате удара были уничтожены два пункта управления, склады с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ, а также большое количество живой силы и военной техники террористов, сообщили в российском военном ведомстве.
"Поражение всех назначенных целей подтверждено средствами объективного контроля. Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После выполнения задачи все российские самолеты благополучно вернулись на свои аэродромы", - отметили в Минобороны РФ.