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Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам ИГ в Сирии

Политика
30 января, 17:03 UTC+3
В результате удара были уничтожены два пункта управления, склады с вооружением и боеприпасами террористов, а также большое количество живой силы и военной техники боевиков
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиационный удар по объектам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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"30 января шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по вновь выявленным объектам ИГИЛ (старое название ИГ - прим. ТАСС) в провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.

В результате удара были уничтожены два пункта управления, склады с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ, а также большое количество живой силы и военной техники террористов, сообщили в российском военном ведомстве.

"Поражение всех назначенных целей подтверждено средствами объективного контроля. Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После выполнения задачи все российские самолеты благополучно вернулись на свои аэродромы", - отметили в Минобороны РФ.

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