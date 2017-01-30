Путин: теракт в Квебеке потрясает своей жестокостью и цинизмом

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Теракт в Квебеке потрясает своей жестокостью и цинизмом. На это указал президент России Владимир Путин в телеграмме соболезнования премьер-министру Канады Джастину Трюдо в связи с терактом в мечети этого канадского города.

"Убийство людей, собравшихся для молитвы в мечети, потрясает своей жестокостью и цинизмом", - говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. "Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Путин.

Нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Двое неизвестных в масках открыли огонь, когда в помещении находились несколько десятков человек. По данным канадских СМИ, шесть человек в результате случившегося погибли, восемь получили ранения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".