Клинцевич опроверг информацию, что дело против Гулия было возбуждено по его заявлению

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сенатор Франц Клинцевич заявил, что не имеет отношения к ситуации с возбуждением уголовного дела против бывшего представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия.
"Хочу официально сообщить, что ни с какими обвинениями в адрес Виталия Гулия в экстремизме ни в суд, ни в прокуратуру, ни в какие-либо другие органы я не обращался. Мне абсолютно непонятно, чем руководствовался его адвокат, делая подобные заявления, не имеющие под собой никаких оснований", - сказал ТАСС парламентарий.
Ранее адвокат Гулия Дагир Хасавов сообщил, что уголовное дело было возбуждено против его подзащитного по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") по заявлению сенатора Франца Клинцевича. Юрист уточнил, что экстремистской следователи посчитали главу "Евреи во власти" из книги бывшего чиновника "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника".
Гулий в аэропорту Домодедово был снят с самолета, летевшего в Кишинев, а затем задержан. Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве.
В 1991 году Гулий был назначен полномочным представителем президента РФ в Сахалинской области. С 1993 года работал в администрации президента РФ начальником отдела, затем заместителем начальника управления по координации деятельности полномочных представителей президента РФ в регионах.