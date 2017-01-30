Кадыров поручил командирам подразделений активизировать оперативную работу

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам активизировать оперативно-разыскную деятельность после проведенной накануне спецоперации по ликвидации троих боевиков, связанных с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом он написал в понедельник на своей странице в Instagram.

Дорогие друзья! Накануне в городе Шали ликвидированы три одиозных террориста. Благодаря оперативным и мужественным действиям сотрудников правоохранительных органов удалось предотвратить человеческие жертвы среди гражданского населения. Бандиты бесславно завершили свой жизненный путь. И так будет с каждым, кто попытается пошатнуть мир в Чечне и пролить кровь на нашей земле. К сожалению, в ходе спецоперации погибли два наших боевых товарища. Дала г1азот кобалдойла церан! Сегодня я встретился с руководящим составом МВД по ЧР и Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по ЧР. Хочу отметить, что правоохранительные органы улучшили оперативно-розыскную деятельность. Но работу нужно ужесточить. После таких моих слов некоторые говорят, что это слишком жестоко, но я считаю жестоким убивать невинных людей. Жестоко ждать и не дождаться домой сына, мужа, отца. Вот это жестоко. Я поручил командирам подразделений активизировать оперативную работу. Мы хорошо воюем, надо также хорошо выявлять и пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в республике, вербовки молодежи. Мы победили международный терроризм, уничтожили, прогнали или упрятали за решетку псов Ада, которые сеяли беды и страдания на чеченской земле. Бандиты снова стремятся пролить кровь, но их попытки обречены на провал. Чечня - мирный, благополучный и процветающий регион. И мы никому не позволим нарушить покой наших граждан. #Кадыров #Россия #Чечня #Шали Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Янв 30 2017 в 8:07 PST

"Сегодня я встретился с руководящим составом МВД по ЧР и Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по ЧР. Хочу отметить, что правоохранительные органы улучшили оперативно-розыскную деятельность. Но работу нужно ужесточить. Я поручил командирам подразделений активизировать оперативную работу", - написал Кадыров.

Глава республики также отметил, что правоохранительным органам необходимо "выявлять и пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в республике, вербовки молодежи".

Накануне Кадыров сообщил о ликвидации троих боевиков в ходе спецоперации, проведенной в чеченском городе Шали. В результате столкновений с боевиками от полученных ранений скончались два сотрудника правоохранительных органов.