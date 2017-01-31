Единороссы в конце мая проведут праймериз в регионах, где осенью пройдут выборы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Единая Россия" в конце мая проведет предварительное голосование по отбору кандидатов (так называемые праймериз) в регионах, где в единый день голосования в сентябре пройдут выборы. Об этом сообщила пресс-служба партии по итогам прошедшего в Центральном исполкоме единороссов совещания с регионами, где осенью запланированы выборы в региональные парламенты, парламенты административных центров и выборы высших должностных лиц.

"Как и на выборах в Государственную Думу, предварительное голосование во всех регионах, где предстоят выборы, пройдут в один день, в конце мая", - информировали в пресс-службе. Там уточнили, что конкретная дата предварительного голосования будет названа по итогам обсуждения на ближайшем заседании президиума Генсовета партии 7 февраля, на котором "будет дан старт процедуре предварительного голосования-2017".

"Что касается выборов высших должностных лиц субъектов, то на обсуждение с регионами внесено предложение о максимальном вовлечении местных и первичных отделений в совместную работу", - подчеркнули в партии.

"У "Единой России" есть уникальный опыт проведения предварительного голосования накануне выборов в Госдуму. Это отметил председатель партии Дмитрий Медведев, это отражено и в решении прошедшего съезда партии. И, несомненно, этот институт необходимо развивать, он доказал свою эффективность", - цитирует пресс-служба секретаря Генсовета единорооссов Сергея Неверова.

В единый день голосования, который в 2017 году приходится на 10 сентября, запланированы выборы депутатов законодательных собраний шести регионов, также, по предварительным данным, пройдут выборы глав 15 субъектов РФ (в 14 - всенародные); кроме того, будут избираться мэры и городские думы административных центров ряда регионов. Помимо этого, предстоят довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому (Ленинградская область) одномандатному округу: выигравший в нем спикер нижней палаты 6-го созыва Сергей Нарышкин отказался от мандата в связи с назначением директором Службы внешней разведки.

В 2016 году "Единая Россия" сформировала списки кандидатов на выборы в Госдуму и по федеральному округу, и по одномандатным округам по итогам процедуры предварительного голосования, которая прошла по всей стране 22 мая. По результатам думских выборов 18 сентября единороссы получили 343 мандата из 450.