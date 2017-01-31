Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин высмеял заявление МИД Литвы об отказе от территориальных претензий на Калининградскую область России. Его комментарий появился на странице вице-премьера в социальной сети Facebook.

"Слава Богу, а то мы уже перепугались", - написал Рогозин, имея в виду заявление МИД Литвы.

Ранее член партии "Зеленых Литвы" Линас Бальсис в ходе конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса" заявил, что Евросоюзу необходимо обсудить вопрос "возвращения" Калининграда в Европу, так как послевоенные границы утратили свою правовую силу. По его мнению, Россия лишилась права на Калининградскую область после присоединения Крыма, и теперь статус государственной принадлежности земель бывшей Восточной Пруссии требует обсуждения на международном уровне.

Позже пресс-атташе главы МИД балтийской республики Раса Якилайтене сообщила, что "Литва не имеет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей и не поднимает вопрос о статусе Калининградской области".