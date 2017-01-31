Почти 9 тыс. чиновников оштрафованы за 1,5 года за работу с обращениями граждан

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Почти 9 тыс. чиновников были административно наказаны по инициативе прокуроров за небрежное отношение с обращениями граждан. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный прокурор России Юрий Чайка.

"За последние полтора года по нашей инициативе почти 9 тыс. чиновников разного уровня наказаны в административном порядке за халатное или небрежное отношение к разрешению обращений граждан и организаций", - сообщил генпрокурор.

Статья 5.59 КоАП РФ, устанавливающая штраф за подобные нарушения от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, была введена с июля 2011 года и дополнена в мае 2013 года. Генпрокурор России также рассказал, что среди дел, которые он держит под личным контролем, "в первую очередь, те, которые касаются социальных вопросов - выплат зарплат бюджетникам, пенсий пожилым людям, пособий инвалидам, помощи детям, работы системы здравоохранения".

"Постоянно слежу за тем, что происходит в сфере ЖКХ - переселение из аварийных домов, завершение строительства проблемных объектов, качество коммунальных услуг, установление тарифов, - добавил Чайка. - Чтобы яснее представляли масштаб: ежегодно мы получаем около 4 млн обращений граждан, и число это увеличивается в среднем на 10% в год".

По его словам, более половины поступающих в прокуратуру заявлений, связанных с нарушениями законодательства о труде, признаются обоснованными, удовлетворяется также почти четверть обращений о нарушениях жилищного и пенсионного законодательства.