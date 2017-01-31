Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 9 тыс. чиновников оштрафованы за 1,5 года за работу с обращениями граждан

Политика
31 января, 8:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
По словам генпрокурора Юрия Чайки, более половины поступающих в прокуратуру заявлений, связанных с нарушениями законодательства о труде, признаются обоснованными
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Почти 9 тыс. чиновников были административно наказаны по инициативе прокуроров за небрежное отношение с обращениями граждан. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный прокурор России Юрий Чайка.

"За последние полтора года по нашей инициативе почти 9 тыс. чиновников разного уровня наказаны в административном порядке за халатное или небрежное отношение к разрешению обращений граждан и организаций", - сообщил генпрокурор.

Первые лица
Юрий Чайка: каждому воздастся!

Статья 5.59 КоАП РФ, устанавливающая штраф за подобные нарушения от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, была введена с июля 2011 года и дополнена в мае 2013 года. Генпрокурор России также рассказал, что среди дел, которые он держит под личным контролем, "в первую очередь, те, которые касаются социальных вопросов - выплат зарплат бюджетникам, пенсий пожилым людям, пособий инвалидам, помощи детям, работы системы здравоохранения".

"Постоянно слежу за тем, что происходит в сфере ЖКХ - переселение из аварийных домов, завершение строительства проблемных объектов, качество коммунальных услуг, установление тарифов, - добавил Чайка. - Чтобы яснее представляли масштаб: ежегодно мы получаем около 4 млн обращений граждан, и число это увеличивается в среднем на 10% в год".

По его словам, более половины поступающих в прокуратуру заявлений, связанных с нарушениями законодательства о труде, признаются обоснованными, удовлетворяется также почти четверть обращений о нарушениях жилищного и пенсионного законодательства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Чайка, Юрий Яковлевич
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
3
Юрий Чайка: каждому воздастся!
4
Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должности
5
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
6
Басурин: около 80 украинских силовиков погибли в Донбассе за два дня
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама