Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров проведет переговоры с королем Бахрейна в Абу-Даби

Политика
31 января, 10:18 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 31, января. /ТАСС
Глава МИД РФ примет участие в сессии российско-арабского форума сотрудничества
Поделиться
Материал из 1 страницы

АБУ-ДАБИ, 31 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халиф проведут переговоры в Абу-Даби, сообщил журналистам источник в российской делегации.

"Глава МИД РФ проведет сегодня переговоры с королем Бахрейна", - сказал он.

Лавров прибыл в Абу-Даби, где 1 февраля примет участие в сессии российско-арабского форума сотрудничества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Бахрейн
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Юрий Чайка: каждому воздастся!
3
Басурин: около 80 украинских силовиков погибли в Донбассе за два дня
4
Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должности
5
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
6
Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама