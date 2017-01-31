Лавров проведет переговоры с королем Бахрейна в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 31 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халиф проведут переговоры в Абу-Даби, сообщил журналистам источник в российской делегации.

"Глава МИД РФ проведет сегодня переговоры с королем Бахрейна", - сказал он.

Лавров прибыл в Абу-Даби, где 1 февраля примет участие в сессии российско-арабского форума сотрудничества.