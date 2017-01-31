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В 2016 году в России предотвратили более 40 терактов

Политика
31 января, 11:34 дата обновления: 31 января, 12:52 UTC+3
За два года количество террористических преступлений сократилось в два раза, отметили в НАК
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© НАК РФ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили в 2016 году в России более 40 преступлений террористической направленности.

Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

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По словам Кулягина, были предотвращены теракты в Москве, Санкт-Петербурге, в Ингушетии, а также около здания посольства Франции в Москве.

Он также отметил снижение террористической активности в РФ. По его словам, в 2016 году антитеррористическая деятельность осуществлялась в условиях повышенного уровня террористических угроз, исходящих от международных террористических группировок и бандглаварей, действующих в России.

Согласно данным НАК, в 2016 году было уничтожено более 140 боевиков и 24 главаря бандформирований, задержаны более 900 бандитов и их пособников. По словам Кулягина, в 2016 году у боевиков изъято большое количество оружия  и боеприпасов, ликвидировано почти 50 мастерских и лабораторий по изготовлению стрелкового оружия, что в полтора  раза больше, чем в 2015 году. "Изъято более 100 кг взрывчатых веществ, обезврежено 199 самодельных взрывных устройств", - добавил представитель НАК.

Кулягин напомнил, что в прошлом году был уничтожен одиозный главарь "Вилаята Кавказ" Рустам Асельдеров, причастный к ряду преступлений, в том числе к убийству восьмерых охотников. Он также был организатором серии терактов, в том числе в Волгограде и Махачкале. В Санкт-Петербурге были ликвидированы три главаря группировок, действовавших в Кабардино-Балкарии, еще трое задержаны в Москве. 

За указанный период заблокированы счета более 2 тыс. лиц, причастных к терроризму, пресечена деятельность 34 вербовщиков, выявлено 86 россиян, пытавшихся вступить в террористические организации. В основном вербуют молодежь, подчеркнул Кулягин.

"Итогом принятия межведомственных мер на территории Северного Кавказа стало последовательное снижение преступлений террористической направленности, связанных с обстрелами, подрывами и нападениями бандитов. Их число сократилось более чем в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом и на 11 процентов по сравнению с 2015 годом", - сказал он.  Кулягин также отметил рост эффективности проведенных контртеррористических операций на фоне дальнейшего сокращения их количества в два раза по сравнению с 2014 годом. 

О пополнении формирований ИГ россиянами

По словам советника председателя НАК Андрея Пржездомского, пополнение рядов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) россиянами снижается. "Наблюдается снижение пополнения формирований ИГ с российской территории и истощение бандитского подполья на территории Северо-Кавказских республик, где выбиты практически все главари", - сказал он.

Пржездомский отметил, что главарям ИГ теперь приходится осуществлять трансформацию своей деятельности, структурировать ее из-за рубежа и создавать мелкие банды. "Эмиссары, которые прибывали из Сирии или Турции, теперь не только ищут исполнителей терактов, но и формируют так называемые спящие ячейки, которые должны по определенному сигналу выступить и совершить теракт. Иногда они выполняют функции курьеров и координаторов", - сказал представитель НАК.

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По его словам, финансирование подобных структур осуществляется традиционным методом: с помощью электронного банкинга - банковских карт на подставных лиц. 

Пржездомский также отметил, что МВД совместно с ФСБ ликвидировало действовавшие в России ячейки международного террористического интернет-сообщества. "Помимо закрытия сайтов, исповедующих экстремистскую идеологию, совместными усилиями МВД и ФСБ на территории России были ликвидированы ячейки международного интернет-сообщества, в котором по всему миру состояли более 100 тыс. последователей, распространяющие радикальные идеи и занимающиеся рекрутированием боевиков и сбором средств на финансирование", - сказал он. 

Задержаны 69 человек из числа так называемых модераторов и вербовщиков, в их отношении возбуждены уголовные дела. 

О гендерном составе НВФ

Пржездомский отметил, что более 80% от общего числа участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) составляют молодые мужчины, около 10% - девушки. "Наблюдается тенденция прихода в НВФ необразованных людей, ничем не интересующихся, неискушенных в религии. Эти люди не менее опасны, чем сформировавшиеся бандиты", - сказал представитель НАК. По его словам, молодые девушки мотивированы исполнением так называемой романтической роли жены воина.

"Более страшным является вовлечение в террористическую деятельность детей и подростков. Многие из вас видели в интернете, как дети участвуют в казнях военнопленных, подрывах самодельных взрывных устройств. Похоже, что дети воспринимают это как игру, убийство воспринимают не как тяжкое преступление, а как процесс получения призовых очков", - отметил Пржездомский.

Сотрудничество с США

НАК выступает за предметное сотрудничество с США в области противодействия терроризму, указал Кулягин.

"Российская Федерация и НАК выступают за развитие взаимовыгодного и предметного сотрудничества в области противодействия терроризму. Это принципиальная позиция, мы продолжаем на ней находиться", - сказал он. "И мы будем рады, если сотрудничество (с США) получит новый импульс", - подчеркнул Кулягин. 

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