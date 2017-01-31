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В Кремле сменился начальник управления общественных проектов

Политика
31 января, 11:51 UTC+3
Президент РФ назначил на этот пост Сергея Новикова, который ранее занимал должность заместителя начальника управления внутренней политики Кремля
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Владимир Путин назначил Сергея Новикова начальником управления общественных проектов Администрации президента РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

До последнего времени Новиков занимал должность заместителя начальника управления внутренней политики Кремля.

Ранее начальником управления общественных проектов был Павел Зенькович.

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