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Глава ФСВТС Александр Фомин назначен замминистра обороны

Политика
31 января, 12:03 дата обновления: 31 января, 12:16 UTC+3
Директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в свою очередь стал замглавы "Ростеха" Дмитрий Шугаев
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Александр Фомин

Александр Фомин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александра Фомина замминистра обороны РФ.

Директором ФСВТС в свою очередь назначен замглавы "Ростеха" Дмитрий Шугаев.

"Назначить Александра Фомина заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности; Дмитрия Шугаева - директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", - говорится в тексте указа, который публикует пресс-служба Кремля.

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Дмитрий Шугаев в "Ростехе" занимался вопросами внешнеэкономической деятельности, в частности, отвечал за реализацию политики корпорации в области внешнеэкономической и рекламно-выставочной деятельности, руководил деятельностью представительств корпорации в иностранных государствах и в регионах России. В компании работал с 2008 года. До этого с 2001 года работал на разных управленческих должностях в "Рособоронэкспорте".

Александр Фомин начал работу в ФСВТС в 2005 году на посту заместителя директора, возглавил ведомство в 2012 году.

Таким образом, в силовых ведомствах продолжается серия кадровых перестановок. Так, в конце декабря бывший замглавы Минобороны Анатолий Антонов покинул свой пост и был назначен заместителем министра иностранных дел РФ. В Минобороны он занимался вопросами международного военного сотрудничества и военно-технического сотрудничества.

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Фомин, Александр Васильевич Путин, Владимир Владимирович
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