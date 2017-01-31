Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проект о заказе юруслуг у единственного поставщика для защиты интересов РФ внесен в Думу

Политика
31 января, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Инициатива направлена на "повышение эффективности и оперативности закупок в целях обеспечения защиты интересов РФ в иностранных и международных судах и арбитражах", сообщают разработчики
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается разрешить заказывать у единственного поставщика юридические услуги для защиты интересов РФ в иностранных судебных инстанциях. Документ, подготовленный Минэкономразвития РФ, размещен в думской электронной базе данных.

"Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральный закон в части установления возможности осуществлять закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) юридических услуг в целях обеспечения защиты интересов РФ в иностранных и международных судах и арбитражах и иных юридических услуг в органах иностранных государств", - говорится в пояснительной записке. По словам разработчиков, инициатива направлена на "повышение эффективности и оперативности закупок в целях обеспечения защиты интересов РФ в иностранных и международных судах и арбитражах".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту
2
Юрий Чайка: каждому воздастся!
3
Юрий Чайка о работе сыновей: в детали их бизнеса я никогда не лез
4
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
5
Россия выступит на "Евровидении-2017" в Киеве во втором полуфинале
6
Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы
7
НАТО в феврале усилит присутствие в регионе Черного моря
Темы дня
Реклама