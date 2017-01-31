Проект о заказе юруслуг у единственного поставщика для защиты интересов РФ внесен в Думу

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается разрешить заказывать у единственного поставщика юридические услуги для защиты интересов РФ в иностранных судебных инстанциях. Документ, подготовленный Минэкономразвития РФ, размещен в думской электронной базе данных.

"Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральный закон в части установления возможности осуществлять закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) юридических услуг в целях обеспечения защиты интересов РФ в иностранных и международных судах и арбитражах и иных юридических услуг в органах иностранных государств", - говорится в пояснительной записке. По словам разработчиков, инициатива направлена на "повышение эффективности и оперативности закупок в целях обеспечения защиты интересов РФ в иностранных и международных судах и арбитражах".