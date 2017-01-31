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Путин надеется, что Фрадкову удастся сделать РИСИ хорошим подспорьем для властей и СМИ

Политика
31 января, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Экс-глава Службы внешней разведки был назначен на пост в ноябре 2016 года
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что новому главе Российского института стратегических исследований Михаилу Фрадкову удастся сделать институт хорошим подспорьем для администрации президента РФ и для правительства России.

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"Уверен, у вас это получится, с учетом опыта вашей предыдущей работы, получится организовать работу таким образом, чтобы это было хорошим подспорьем и для администрации президента, и для правительства, и для соответствующих ведомств, которые, безусловно, заинтересованы в получении своевременной, объективной, открытой информации и аналитических материалов", - заявил глава государства на встрече с Фрадковым и экс-главой института Леонидом Решетниковым.

"Мне бы очень хотелось, чтобы у института сложились хорошие, надежные и стабильные отношения со средствами массовой информации, чтобы они могли опираться на добросовестную, полноценную, своевременную, качественную информацию и аналитические материалы института, который Вы сейчас возглавите", - добавил президент.

Путин также поблагодарил Решетникова за его работу во главе института. "За семь лет немало было сделано", - констатировал президент.

Фрадков в свою очередь заверил, что институт готов "готовы работать и отвечать на ваши задачи, которые вы ставите". "Задачи сложные, прямо скажем, но выполнимые при той поддержке, которую вы оказываете, и я надеюсь, и впредь мы будем чувствовать эту поддержку и в материальном, в финансовом, и в моральном - во всех отношениях, - подчеркнул Фрадков. - Мы готовы работать". Он также поблагодарил Решетникова за работу и заметил, что "с учетом возможностей, которые у Леонида Петровича есть, мне кажется, и институт выиграет, и то место, где он собирается продолжать свою работу".

Решетников поблагодарил президента за внимание, которое было оказано институту. "Хочу сказать, что мы все эти почти восемь лет работали как могли на осуществление и реализацию вашей линии во внешней политике, - заявил он. - Это было нашим краеугольным камнем - линия России, линия нашего президента. Уверен, что коллектив, работая так все эти годы, вместе с Михаилом Ефимовичем будет так же успешно реализовывать эту линию на внешнеполитической арене своими аналитическими работами".

Кадровые перестановки

В ноябре 2016 года Путин подписал указы об освобождении Леонида Решетникова от должности директора Российского института стратегических исследований с 4 января 2017 г. и назначении на этот пост экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова с этой же даты.

Российский институт стратегических исследований, образован в соответствии с указом президента РФ от 29 февраля 1992 года. Институт занимается научно- исследовательской работой, разработкой информационно- аналитических материалов, предложений, рекомендаций, экспертных оценок для государственных структур России, информированием политических и научных кругов, общественности о проблемах, затрагивающих национальную безопасность и стратегические интересы РФ, организацией и проведением научно-практических конференций, семинаров, ситуационных анализов по приоритетным проблемам, оказанием информационно-консалтинговых услуг.

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