Песков: атака на ополченцев Донбасса говорит о нежелании Киева выполнять "Минск-2"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Предпринятая в понедельник атака на ополченцев Донбасса свидетельствует о неспособности президента Украины Петра Порошенко выполнить минские договоренности, считают в Кремле.

"Подобные агрессивные действия (атака на ополченцев) при поддержке Вооруженных сил Украины, при участии Вооруженных сил Украины подрывают цели и задачи реализации минских договоренностей, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Безусловно, с нашей точки зрения, они четко свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Порошенко выполнять эти минские договоренности и более того - очень похоже на попытку таким образом, осуществлением агрессивных действий в районе Донбасса, отвлечь внимание от весьма шаткой внутренней ситуации (на Украине)".

"В любом случае все это идет на подрыв минских договоренностей, все это существенно осложняет ситуацию, в связи с чем мы еще раз говорим о том, что в Москве крайне обеспокоены (происходящим)", - добавил представитель Кремля.

Он заявил, что у Москвы есть достоверные данные о том, что "вчера была со стороны не Вооруженных сил Украины, а отрядов самостийных (националистических добровольческих батальонов - прим. ТАСС) - с их стороны была предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса". "Они (эти отряды) перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии, и ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию, - рассказал представитель Кремля. - И вот это вторжение было пресечено".

"Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против ополченцев Донбасса, погибли люди - и с той, и с другой стороны", - подчеркнул он.

Кремль уверен в необходимости усиления нажима на Киев, чтобы тот выполнил наконец минские договоренности.

"Безусловно, и Москва, и Париж, и Берлин должны усилить свое влияние и нажим в данном случае на Киев с тем, чтобы вынудить Киев пойти-таки на выполнение тех пунктов, которые зафиксированы в соответствующих документах", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Он напомнил, что "Москва - один из гарантов реализации минских договоренностей", а "минские договоренности должны выполняться представителями Республик Донбасса и Киева".

Договоренностей об интенсификации многосторонних переговоров, например, в нормандском или минском формате, на фоне усугубления ситуации на Донбассе нет, заявил Песков.

"Пока я не готов ничего сказать на этот счет, пока каких-то договоренностей нет", - сказал он.

По словам Пескова, не планируются также телефонные или иные контакты президента РФ Владимира Путина с руководством Франции и Германии в этой связи. "Пока нет", - ответил пресс-секретарь президента России на соответствующий вопрос.