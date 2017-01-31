Песков не стал комментировать приписываемую Трампу "непредсказуемость"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку президенту США Дональду Трампа, которого ряд наблюдателей охарактеризовал как непредсказуемого. По словам Пескова, Кремль в отношениях с новой американской администрацией намерен исходить из того конструктивного настроя, который Трамп продемонстрировал в недавнем телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным.

"В данном случае не нам давать какие-то квалификации президенту США", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов поделиться своими впечатлениями о новом американском президенте. "Это внутреннее дело Америки", - сказал представитель Кремля.

"Мы пока исходим из того настроя, который был изложен в ходе недавнего телефонного разговора (глав России и США), что вызывает у нас удовлетворение", - отметил Песков.

По следам разговора

Накануне пресс-секретарь президента РФ охарактеризовал состоявшуюся в субботу беседу Путина и Трампа в позитивном ключе. Телефонный разговор двух лидеров "был хороший, конструктивный и в прикладом плане - с точки зрения начала обсуждения целого ряда вопросов, которые касаются региональной и международной безопасности, с точки зрения расстановки главных акцентов в проблематике возможного взаимодействия в области борьбы с терроризмом", отметил Песков. "Он также был весьма позитивным с точки зрения того, что главы государств отметили уважение как очень важный принцип двусторонних отношений", - сказал представитель Кремля.

В беседе "лидеры условились поддерживать регулярные личные контакты" и "договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи". Главы государств также "продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе". Среди обсужденных проблем были борьба с терроризмом, Ближний Восток, Сирия, Украина.

Телефонный разговор Путина и Трампа стал их второй беседой. Впервые они говорили по телефону в ноябре, когда американский миллиардер выиграл выборы президента США.

Ранее, по заверениям Пескова, Кремль не вел никаких контактов по своей линии с новой администрацией США. По его словам, контакты обеим администрациям лишь предстоит наладить.

В глазах американской прессы

По свидетельству американского информагентства Associated Press (АР), наблюдатели в США, в массе своей относящихся к новому хозяину Белого дома критически, гадают, что принесет им "непредсказуемая эра Трампа". Эксперты, в частности, обращают внимание на то, что впервые в американской истории на высший государственный пост избран человек, не имеющий опыта ни государственной, ни военной службы, и к тому же взошедший на политический Олимп не благодаря помощи традиционной верхушки общества, а вопреки ее ожесточенному сопротивлению. Сам же миллиардер считает, что своим успехом обязан не каким-то партийным бонзам, а только самому себе, и провозгласил, что с его приходом в Белый дом "власть возвращается народу", которому изначально и должна принадлежать.

К самому институту президентства новый американский лидер относится без того подчеркнутого пиетета, который демонстрировали его предшественники. Как пишет то же АР, он, очевидно, исходит из того, что не ему надо подстраиваться под каноны и традиции американского президентства, а наоборот те должны меняться, если они его не устраивают.

Политик не скрывает, что до сих пор не удосужился прочитать ни одной президентской биографии. А когда его критиковали за то, что он без стеснения звонит руководителям крупных компаний и требует от них сохранять производство в Америке, - дескать, не президентское это дело, да и традиций подобных прежде не было, - он не соглашался и открыто заявлял, что ему такой подход нравится.

С такой же невозмутимостью новый президент США отбивает нападки и по поводу своих внешнеполитических позиций, включая якобы "чрезмерные" симпатии к России. Он утверждает, что постарается поладить с Путиным, но и не зацикливается на этом: предупреждает, что если задуманное не получится, то он может и развернуться.