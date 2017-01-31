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Медведев повысил замглавы Минсельхоза Левина до статс-секретаря

Политика
31 января, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Должность подразумевает, в частности, обязанности по связям с Федеральным Собранием и другими государственными органами, а также общественными организациями
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Сергея Левина статс-секретарем - заместителем министра сельского хозяйства РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

С мая 2015 года Левин занимал должность замминистра сельского хозяйства. До этого он работал в аппарате правительства РФ. В 2009 - 2012 годах Левин был генеральным директором "Объединенной зерновой компании".

Статус статс-секретаря - заместителя министра в федеральном министерстве в РФ подразумевает, в частности, обязанности по связям с Федеральным Собранием и другими государственными органами, а также общественными организациями.

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Персоны
Левин, Сергей Львович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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