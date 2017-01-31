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ЦИК РФ: лишь 60 партий из 77 в срок отчитались о расходах за последний квартал 2016 года

Политика
31 января, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Отчеты в Центризбирком обязаны были представить все партии, зарегистрированные до 31 декабря 2016 года
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Центризбирком России завершил прием сведений о поступлении и расходовании средств политических партий в четвертом квартале 2016 года, отчеты представили 60 партий из 77 зарегистрированных. При этом в комиссии не исключают, что некоторые партии могли отправить документы "Почтой России", поэтому они еще не доставлены, сообщила пресс-служба ЦИК РФ.

Партии должны были отчитаться о расходах и доходах в четвертом квартале прошлого года до 30 января. Министерством юстиции РФ зарегистрировано 77 партий. Отчеты в Центризбирком обязаны были представить все партии, зарегистрированные до 31 декабря 2016 года. По данным на сайте Минюста, последней была зарегистрирована партия "Беспартийная Россия" (23 декабря 2016 года).

"В настоящее время у нас есть сведения от 60 политических партий, 26 из них уже проверены", - сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, которого цитирует пресс-служба.

При этом он не исключил, что какие-то партии могли направить документы "Почтой России". "И если в ближайшее время в комиссию поступит пакет, где на штемпеле почтового отделения будет стоять дата отправки до 30 января включительно, то мы будем их считать как представленные своевременно", - отметил он.

Булаев напомнил, что в отношении тех партий, которые не представили сведения в установленный срок, будут составлены протоколы об административном правонарушении. По итогам проверки отчетов за второй и третий кварталы 2016 года было составлено и направлено в суд два административных протокола.

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