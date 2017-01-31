Семь соглашений о прекращении боевых действий подписано за сутки в Сирии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Семь соглашений с населенными пунктами о прекращении боевых действий подписано за сутки в Сирии. Об этом говорится в бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон.

"В течение суток подписано семь соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Джармана, Эль-Млеха, Зибдин и Дер-Ассафир в провинции Дамаск, Хельбан, Бардуна и Дубайа в провинции Хама", - говорится в документе.

Общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1162, отмечается в бюллетене.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не изменилось - 109", - сообщили в Центре.

Его сотрудники напомнили, что 30 декабря 2016 года в соответствии с Единым Соглашением введен режим прекращения боевых действий. Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к нему, не изменилось - 64.

За сутки российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, зафиксировано шесть нарушений в провинциях Латакия (три) и Хама (три). Турецкой частью представительства зафиксировано девять нарушений Единого Соглашения в провинциях Дамаск (три), Алеппо (два), Хомс (два), Идлиб (одно) и Латакия (одно). "В ходе разбирательства по данным фактам установлено, что девять случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", - отмечается в бюллетене.