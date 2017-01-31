Россия предложила СБ ООН принять заявление по переговорам в Астане

Сборная России по керлингу уступила команде Канады на УниверсиадеСпорт 31 января, 18:51
Преследование фаворита: Франсуа Фийон, "Пенелопагейт" и выборы президентаМеждународная панорама 31 января, 18:50
ЦСКА исключил футболиста Траоре из заявки на чемпионат РоссииСпорт 31 января, 18:46
Тренер: чемпион ОИ-2012 Ухов пропустит турнир "Русская зима" из-за травмыСпорт 31 января, 18:45
Агент Ари назвал слухами информацию о возможном расторжении контракта с "Краснодаром"Спорт 31 января, 18:41
Глава Ростуризма: Кубок конфедераций и ЧМ-2018 положительно скажутся на сфере туризма РФСпорт 31 января, 18:37
Россия предложила СБ ООН принять заявление по переговорам в АстанеПолитика 31 января, 18:35
Глава FIAS Василий Шестаков награжден японским Орденом Восходящего солнцаСпорт 31 января, 18:31
Четверо российских легкоатлетов подали заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартамСпорт 31 января, 18:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 31 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия предложила Совету Безопасности ООН принять заявление для печати в поддержку результатов переговоров между правительством Сирии и оппозицией, которые состоялись в Астане, а также предстоящих дискуссий под эгидой всемирной организации. Об этом заявил сегодня журналистам председательствующий в СБ в январе шведский дипломат Олаф Скуг.
"Он (проект заявления - прим. ТАСС) в работе", - сказал дипломат. Отвечая на вопрос о том, есть ли шанс на принятие заявления, он отметил, что "нет ничего невозможного". По его словам, "очень важно", что в предложенном Россией тексте "подтверждается, что ООН будет вести следующий раунд переговоров".