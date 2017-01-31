Россия предложила СБ ООН принять заявление по переговорам в Астане

ООН, 31 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия предложила Совету Безопасности ООН принять заявление для печати в поддержку результатов переговоров между правительством Сирии и оппозицией, которые состоялись в Астане, а также предстоящих дискуссий под эгидой всемирной организации. Об этом заявил сегодня журналистам председательствующий в СБ в январе шведский дипломат Олаф Скуг.

"Он (проект заявления - прим. ТАСС) в работе", - сказал дипломат. Отвечая на вопрос о том, есть ли шанс на принятие заявления, он отметил, что "нет ничего невозможного". По его словам, "очень важно", что в предложенном Россией тексте "подтверждается, что ООН будет вести следующий раунд переговоров".