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Россия предложила СБ ООН принять заявление по переговорам в Астане

Политика
31 января, 18:35 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Шведский дипломат Олаф Скуг заявил, что в предложенном РФ тексте "подтверждается, что ООН будет вести следующий раунд переговоров"
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© EPA/JASON SZENES

ООН, 31 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия предложила Совету Безопасности ООН принять заявление для печати в поддержку результатов переговоров между правительством Сирии и оппозицией, которые состоялись в Астане, а также предстоящих дискуссий под эгидой всемирной организации. Об этом заявил сегодня журналистам председательствующий в СБ в январе шведский дипломат Олаф Скуг.

"Он (проект заявления - прим. ТАСС) в работе", - сказал дипломат. Отвечая на вопрос о том, есть ли шанс на принятие заявления, он отметил, что "нет ничего невозможного". По его словам, "очень важно", что в предложенном Россией тексте "подтверждается, что ООН будет вести следующий раунд переговоров".

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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