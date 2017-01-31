МИД РФ: Москва призывает Киев прекратить вооруженные провокации в Донбассе

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия призывает украинские власти незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с обострением обстановки на востоке Украины.
"Призываем украинские власти незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе, соблюдать имеющиеся договоренности о перемирии и приступить, наконец, к ответственному выполнению всех положений минского комплекса мер, в том числе касающихся политических аспектов существующих проблем", - говорится в заявлении.
Москва рассчитывает, что партнеры Украины не дадут Киеву поставить крест на минских соглашениях, отмечается в документе.
"Рассчитываем, что партнеры Украины окажут должное влияние на Киев с тем, чтобы заставить его отказаться от попыток взять военный реванш в Донбассе и поставить крест на минских соглашениях, - подчеркнули в дипведомстве. - Ожидаем оперативных шагов со стороны развернутой на Украине Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с целью скорейшей деэскалации ситуации".
В заявлении также подчеркивается, что Киев, устраивая провокации в Донбассе, хочет сохранить тему украинского кризиса в международной повестке дня.
"Не может не обратить на себя внимание и странная "закономерность", - отметили в министерстве. - Любое обострение обстановки в Донбассе удивительным образом совпадает с зарубежными вояжами украинского руководства, которое, видимо, таким образом рассчитывает сохранить спровоцированный самим Киевом кризис в международной повестке дня".
Россия ожидает оперативных шагов от мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине для скорейшей деэскалации ситуации в Донбассе, отмечается в заявлении.