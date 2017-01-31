Росгвардия предлагает ввести в УК статью о нарушении антитеррористической безопасности

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Росгвардия предлагает ввести в Уголовный кодекс (УК) РФ статью о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей; максимальное наказание за нарушение этой статьи ведомство предлагает установить в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Соответствующий проект федерального закона, разработанный Росгвардией, размещен на портале проектов нормативных актов.
Законопроект предусматривает, что УК РФ будет дополнен статьей "Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса), мест массового пребывания людей".
Согласно документу, если деяние, подпадающее под эту статью, повлечет за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение ущерба в размере более одного миллиона рублей, наказание за него предусматривает штраф в размере от 600 тыс. рублей до одного миллиона рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет. Также предусматривается лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В случае, если нарушение требований к антитеррористической защищенности повлекло за собой смерть человека, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, двух и более человек - лишение свободы на срок до семи лет.