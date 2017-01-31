Лукашевич: Украина созвала постсовет ОБСЕ для дипприкрытия наступления ВСУ в Авдеевке

ВЕНА, 31 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Украина созвала специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ для дипломатического прикрытия наступления украинской армии в Авдеевке.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"ВСУ наступают в Авдеевке, а постпред Украины созывает Спецпостсовет ОБСЕ для дипломатического прикрытия", - говорится в заявлении дипломата на официальной странице Постпредства РФ при ОБСЕ в Twitter.

По его словам, "действия Киева представляют все более острую угрозу для жителей Донбасса и военнослужащих украинской армии". В сообщении также говорится, что "данные СММ не оставляют сомнений, что столкновения инициированы Киевом".

#Лукашевич: ВСУ наступают в Авдеевке, а постпред Украины созывает Спецпостсовет ОБСЕ для дипломатического прикрытия. Кого хочет обмануть? — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 31 January 2017

Дипломат также подчеркнул, что Россия призывает Киев "прекратить делать жителей Донбасса заложниками политики поддержания постоянной напряженности". "Киев должен прекратить боевые действия, попытки захвата дополнительной территории, обстрелы позиций ДНР и городских кварталов, - отмечается в заявлении. - Важно заставить Киев отказаться от попыток военного реванша в Донбассе и поставить крест на минских соглашениях".

Постоянный совет ОБСЕ проводит в эти часы специальное заседание, где рассматривается ситуация вокруг Авдеевки.

По данным оборонного ведомства ДНР, украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор и были вынуждены вернуться на исходные позиции. В ДНР заявили, что утром прекратили огонь по позициям Вооруженных сил Украины, однако обстрелы территорий ДНР со стороны украинских военных продолжаются до сих пор.