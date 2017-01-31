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Лукашевич: Украина созвала постсовет ОБСЕ для дипприкрытия наступления ВСУ в Авдеевке

Политика
31 января, 19:34 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
По словам постпреда РФ при ОБСЕ, "действия Киева представляют все более острую угрозу для жителей Донбасса и военнослужащих украинской армии"
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ВЕНА, 31 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Украина созвала специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ для дипломатического прикрытия наступления украинской армии в Авдеевке.

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Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"ВСУ наступают в Авдеевке, а постпред Украины созывает Спецпостсовет ОБСЕ для дипломатического прикрытия", - говорится в заявлении дипломата на официальной странице Постпредства РФ при ОБСЕ в Twitter.

По его словам, "действия Киева представляют все более острую угрозу для жителей Донбасса и военнослужащих украинской армии". В сообщении также говорится, что "данные СММ не оставляют сомнений, что столкновения инициированы Киевом".

Дипломат также подчеркнул, что Россия призывает Киев "прекратить делать жителей Донбасса заложниками политики поддержания постоянной напряженности". "Киев должен прекратить боевые действия, попытки захвата дополнительной территории, обстрелы позиций ДНР и городских кварталов, - отмечается в заявлении. - Важно заставить Киев отказаться от попыток военного реванша в Донбассе и поставить крест на минских соглашениях".

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Постоянный совет ОБСЕ проводит в эти часы специальное заседание, где рассматривается ситуация вокруг Авдеевки.

По данным оборонного ведомства ДНР, украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор и были вынуждены вернуться на исходные позиции. В ДНР заявили, что утром прекратили огонь по позициям Вооруженных сил Украины, однако обстрелы территорий ДНР со стороны украинских военных продолжаются до сих пор.

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