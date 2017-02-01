Совфед обсудит ратификацию соглашения о "Турецком потоке" и декриминализцию побоев в семье

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации соберется в среду, 1 февраля, на 405-е пленарное заседание, в ходе которого обсудит законы о ратификации договора о проекте газопровода "Турецкий поток", о декриминализации побоев близких лиц, заслушает доклады министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина и главы РЖД Олега Белозерова.

В начале заседания сенаторы рассмотрят ряд договоров о правовой помощи и о выдаче лиц уголовного преследования, заключенных Россией с Абхазией, Шри-Ланкой и КНДР. Также в повестку заседания включен закон "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики по проекту газопровода "Турецкий поток".

Затем парламентарии обсудят изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ. Как отметила один из авторов закона, зампред комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, этот документ "излагает статью 116 Уголовного кодекса РФ в новой редакции и переводит побои в отношении близких лиц, совершенные впервые, в разряд административных правонарушений". "Если побои нанесены этим же лицом повторно, оно подлежит привлечению к уголовной ответственности", - подчеркнула сенатор.

В ходе "правительственного часа" перед членами верхней палаты российского парламента выступит министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин с докладом о региональных аспектах социальной политики правительства. В рубрике "Время эксперта" запланировано выступление президента Национальной курортной ассоциации, академика РАН Александра Разумова на тему "Здоровье здорового человека".

В Совете Федерации также пройдет День российских железных дорог. В здании палаты развернута тематическая выставка, на пленарном заседании выступит президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров с докладом на тему "Состояние, проблемы и перспективы развития железнодорожной отрасли. Партнерство государства и ОАО "РЖД": региональный аспект".

Всего в повестку заседания включены 26 вопросов.