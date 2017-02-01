Лавров: приглашение провести палестино-израильские переговоры в Москве остается в силе

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АБУ-ДАБИ, 1 февраля. /ТАСС/. Предложение президента России Владимира Путина о проведении в Москве прямых переговоров лидеров Израиля и Палестины по урегулированию конфликта остается в силе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на четвертой сессии Российско-арабского форума сотрудничества.
"Необходимо сделать все для начала прямого диалога между руководителями Палестины и Израиля, - отметил он. - Как известно, президент Путин предложил провести встречу Махмуда Аббаса и Биньямина Нетаньяху в Москве для начала прямого разговора о том, как разблокировать мирный процесс. Это приглашение остается в силе, мы признательны за то, что стороны в принципе его приняли".