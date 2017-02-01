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Лавров: никакие режимы прекращения огня не касаются ИГ и "ан-Нусры"

Политика
1 февраля, 11:37 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 1, февраля. /ТАСС
Аналогичную позицию по террористам занимает и Лига арабских государств, подчеркнул министр
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© Александр Щербак/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 1 февраля. /ТАСС/. Никакие режимы прекращения огня не касаются террористических группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Российско-арабского форума сотрудничества.

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"Мы исходим из того, что, конечно, никакие режимы прекращения боевых действий не касаются ИГ, "Джебхат ан-Нусры", как бы они ни назывались, "ан-Нусра" опять сменила название, - подчеркнул министр. - Это было четко подтверждено на встрече в Астане. Знаю, это позиция и Лиги арабских государств, мы здесь выступаем единым фронтом".

По его словам, Москва призывает арабские страны присоединиться к торгово-экономическому эмбарго в отношении территорий, подконтрольных террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).

"Призываем арабских друзей присоединиться к российской инициативе о том, чтобы на основании статьи 41-й Устава ООН ввести всеобъемлющее торгово-экономическое эмбарго в отношении всех территорий, которые остаются под контролем так называемого "Исламского государства", - сказал Лавров.

Министр также подчеркнул, что Россия считает важной проводимую иракскими войсками операцию по освобождению Мосула от "Исламского государства", однако при этом необходимо обеспечить безопасность мирных граждан.

"Конечно же, считаем важной операцию в Мосуле, но при этом нужно обеспечить меры по защите мирных граждан", - сказал он.

"Поддерживаем решительные действия руководства Ирака по восстановлению контроля над захваченными экстремистами территориями, оказываем содействие в этой борьбе, поставляя Ираку российские вооружения и военную технику, укрепляем боеспособность иракских вооруженных сил", - добавил Лавров.

Глава МИД призвал ООН поторопиться в вопросе созыва межсирийских переговоров в Женеве.

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"Встреча в Астане (23-24 января) создала дополнительную площадку, которая не подменяет женевский процесс, - сказал Лавров. - Но по-прежнему считаем, что наши друзья в ООН должны поторопиться и перестать затягивать возобновление переговоров".

Он также отметил, что созданный Россией, Ираном и Турцией механизм уже позволяет отслеживать соблюдение прекращения огня в Сирии.

"Перемирие в целом соблюдается, - сказал он. - Россия, Турция и Иран создали механизм, который уже отслеживает выполнение режима прекращения огня. Была сформирована позиция, в соответствии с которой все отряды вооруженной оппозиции приглашались присоединиться к прекращению огня и подключиться к политическим переговорам".

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Темы
Штурм Мосула Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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Лавров, Сергей Викторович
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