Лавров поддержал идею возвращения Сирии в Лигу арабских государств

АБУ-ДАБИ, 1 февраля. /ТАСС/. Возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) способствовало бы общим усилиям по политическому урегулированию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам четвертой сессии Российско-арабского форума сотрудничества.

"Тот факт, что сирийское правительство, легитимный член ООН, не может участвовать в дискуссиях в ЛАГ, не помогает нашим общим усилиям, - сказал министр. - Мне кажется, ЛАГ могла бы сыграть здесь более важную роль, если бы сирийское правительство было в рядах этой организации".

По его словам, арабские страны поддержали инициативу президента России Владимира Путина по формированию универсального антитеррористического фронта.

"Признательны нашим коллегам из арабских государств за поддержку инициативы президента (России Владимира) Путина по формированию подлинно универсального антитеррористического фронта", - сказал министр.

Министр отметил, что межсирийские переговоры в Женеве пройдут в конце февраля.

"Мы уже отметили, что само объявление о предстоящей в Астане встрече сподвигло наших друзей из ООН вспомнить о том, что и они должны заниматься переговорами, они назначили дату, - сказал министр. - Правда, ее уже успели перенести с 8 февраля на конец февраля". "Надеемся, что таких переносов будет не так уж много", - добавил Лавров.