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Минская группа ОБСЕ готова организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана

Политика
1 февраля, 13:32 дата обновления: 1 февраля, 13:45 UTC+3
В то же время продолжается работа по НКУ в формате Россия - Азербайджан - Армения, сообщил сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовы организовать совместную встречу глав МИД Армении и Азербайджана по урегулировании карабахского конфликта на полях конференции по безопасности в Мюнхене в середине февраля. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

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"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ договорились провести в середине февраля раздельные консультации с мининдел Азербайджана и Армении на полях Мюнхенской конференции по безопасности, - отметил он. - Если министры проявят заинтересованность, то мы организуем их совместную встречу".

"Кроме того, в соответствии с договоренностями, достигнутыми прошлым летом в Санкт-Петербурге, продолжается работа по НКУ в формате Россия - Азербайджан - Армения, - добавил посол. - Недавно карабахская тема обсуждалась Сергеем Лавровым с Эдвардом Налбандяном, а затем с Эльмаром Мамедъяровым. По мере того, как будут созданы необходимые условия, появится возможность и для проведения трехсторонней встречи".

Сопредседателями Минской группы ОБСЕ, выполняющей посредническую миссию в урегулировании карабахского конфликта, являются Россия, США и Франция.

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