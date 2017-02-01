Минская группа ОБСЕ готова организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана

Вайсфельд: игра в сборной должна помочь Капризову и Арзамасцеву по возвращению в клубСпорт 1 февраля, 14:37
Борис Ротенберг: санкции не влияют на планы SMP RacingСпорт 1 февраля, 14:32
Последствия обстрела в ДонецкеМеждународная панорама 1 февраля, 14:30
Данько избран председателем исполкома Федерации бокса РоссииСпорт 1 февраля, 14:28
"Газпром" сократил транспортировку по газопроводу OPAL по решению Европейского судаЭкономика и бизнес 1 февраля, 14:24
Бывший чемпион UFC Вердум провел тренировку с детьми КадыроваСпорт 1 февраля, 14:24
Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею на Кубок СловакииСпорт 1 февраля, 14:21
Путин подарил патриарху Кириллу сборник литографий о крепостях и монастырях РоссииОбщество 1 февраля, 14:19
Эксперты ООН раскритиковали указ Трампа по иммиграцииМеждународная панорама 1 февраля, 14:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовы организовать совместную встречу глав МИД Армении и Азербайджана по урегулировании карабахского конфликта на полях конференции по безопасности в Мюнхене в середине февраля. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.
"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ договорились провести в середине февраля раздельные консультации с мининдел Азербайджана и Армении на полях Мюнхенской конференции по безопасности, - отметил он. - Если министры проявят заинтересованность, то мы организуем их совместную встречу".
"Кроме того, в соответствии с договоренностями, достигнутыми прошлым летом в Санкт-Петербурге, продолжается работа по НКУ в формате Россия - Азербайджан - Армения, - добавил посол. - Недавно карабахская тема обсуждалась Сергеем Лавровым с Эдвардом Налбандяном, а затем с Эльмаром Мамедъяровым. По мере того, как будут созданы необходимые условия, появится возможность и для проведения трехсторонней встречи".
Сопредседателями Минской группы ОБСЕ, выполняющей посредническую миссию в урегулировании карабахского конфликта, являются Россия, США и Франция.