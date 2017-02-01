Кремль отверг обвинения в адрес РФ и ополченцев в связи с обострением в Донбассе

МОСКВА, 1 февраля /ТАСС/. Наступательные действия украинских силовиков в Донбассе, факт которых подтверждают в Минобороны самой Украины, подрывают Минские договоренности. Данная ситуация вызывает крайнюю озабоченность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав Киев прекратить такие провокации.

"Мы слышали некоторые заявления представителей Минобороны Украины, в которых говорится о том, что речь идет именно о продвижении метр за метром вперед со стороны Вооруженных сил Украины, то есть де-факто подтверждаются наступательные действия", - напомнил он. "Это действия, которые подрывают режим Минских договоренностей, и в настоящее время важно именно всем (в мировом сообществе - прим. ТАСС) выступить с призывом в первую очередь к инициаторам наступательных действий - к Киеву - прекратить эти провокации", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее замминистра обороны Украины Игорь Павловский фактически признал, что Вооруженные силы страны осуществляют в Донбассе наступательные действия. По его словам, "как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом" украинские военные "продвинулись (вперед)".

Песков прокомментировал также доклад представителя миссии США при ОБСЕ, которая, как сообщали СМИ, обвинила представителей Донбасса и РФ в недавней эскалации конфликта. "Мы категорически не согласны с такими формулировками, речь идет о провокационных действиях со стороны Вооруженных сил Украины и со стороны отдельных отрядов", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, ситуация на Украине сейчас "вызывает крайнюю обеспокоенность". "Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе, в интересах и решения, развязки украинского узла", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как может нынешнее обострение в Донбассе сказаться на российско-американских отношениях. Песков уточнил, что "предметно ситуация с украинским урегулированием" в ходе недавнего телефонного разговора президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - не обсуждалась. "Акцентировалась необходимость скорейшего урегулирования украинского кризиса", - заключил Песков.

Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе обострилась в последние дни. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Вечером 31 января глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что боевые действия идут на территориях вдоль линии соприкосновения на протяженности 50 километров.