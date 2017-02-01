Кремль не следит за процессом по "Кировлесу" и высказываниями Навального

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Кремль не следит за судебным процессом по делу "Кировлеса" и высказываниями на нем оппозиционера Алексея Навального, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не согласен с Навальным, считающим, что его хотят снять с предвыборной кампании. "Никаких предвыборных кампаний пока нет", - объясняет представитель Кремля.

"Мы, к сожалению, не слышали каких-то заявлений, связанных с этим судебным процессом, и особо не следим (за ним), честно говоря", - сказал Песков. Он добавил, что данный процесс не является "темой нашей повестки дня". Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать заявления Навального о якобы имеющихся признаках "дирижирования" процессом.

На вопрос, есть ли заинтересованность Кремля в том, чтобы процесс завершился как можно скорее, Песков заверил: "В Кремле исходят из того, что, разумеется, все судебные процессы должны завершаться в установленные сроки". "В отношении этого конкретного процесса и какой-либо особой позиции или особого интереса у нас (в администрации президента РФ) нет", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков опроверг заявление Навального о том, что его хотят "снять с выборов" президента РФ. "В Кремле пока нет предвыборной повестки дня, нам пока не понятно, как кого-то можно сейчас снять с выборов, которых пока нет, и никаких предвыборных кампаний нет", - заметил Песков. Он вновь повторил, что в Кремле не следят за процессом по делу "Кировлеса".

В Кирове идет процесс по делу "Кировлеса", в суд доставлен Навальный. В 2013 году Навальный был приговорен к пяти годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Однако после постановления Европейского суда по правам человека Верховный суд России отменил обвинительный приговор. Сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде Кирова.