Ушаков: провокациями в Донбассе Киев проверяет администрацию Трампа на лояльность

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Провокациями на юго-востоке Украины Киев проверяет администрацию Дональда Трампа на лояльность, считают в Кремле.

"Как нам представляется, с помощью этой последней грубейшей провокации в районе Авдеевки Киев как раз хочет проверить степень готовности уже новой администрации (США), готова ли она по привычке поддержать любую выходку украинских силовиков или нет, - заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. - Это как бы проба определенная". По его словам, еще одной целью провокаций может быть попытка переключить внимание украинской общественности с внутренних проблем.

"Суть происходящего вокруг Авдеевки и других уже населенных пунктов по линии соприкосновения в том, что Киев пытается воспользоваться спровоцированными им самим боевыми столкновениями как поводом для полного отказа от выполнения минских договоренностей", - отметил помощник. Минский формат нужен Киеву лишь как прикрытие и средство давления на Москву, считает Ушаков.

"Киев не хочет, причем демонстративно, выполнять минские договоренности. Украинской стороной не сделано по сути ни одного шага по реализации за прошедшие два года, - констатировал он. - Все это видят, это очевидно. А санкции Евросоюза и США за отсутствие прогресса в контексте минского процесса по-прежнему направлены против России". Эту ситуацию Ушаков назвал парадоксальной. "Мы же не можем выполнять работу за Киев", - подчеркнул он. Провокации украинских военных в отношении ополченцев Донбасса представитель Кремля назвал "еще одним более чем четким подтверждением того, что Киев не готов и не будет выполнять договоренности".

Он добавил, что сейчас Киев пытается возложить на Москву и Донбасс вину в том, что минские договоренности становятся невыполнимыми. "Для нас эта игра Киева читается достаточно легко, - отметил Ушаков. - Только остается надеяться, что и на Западе начнут наконец понимать эту игру".

Ушаков добавил, что контактов между Москвой и Вашингтоном по поводу ситуации на Украине после телефонного разговора Путина и Трампа 28 января не было.

Отвечая на вопрос, когда ситуация на юго-востоке может деградировать до полноценного возобновления войны, Ушаков заметил, что "она уже сейчас деградировала за последние сутки по вине Киева". По словам представителя Кремля, Киев начал артобстрел ополченцев, на который те были вынуждены отвечать. "Вся ситуация вокруг выполнения минских договоренностей - она осложнилась, собственно, этого Киев и хочет", - резюмировал Ушаков.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин обсудит с премьером Венгрии Виктором Орбаном на встрече в Будапеште 2 февраля ситуацию на Украине. Также, по его словам, в повестке дня Ближний Восток, в частности, Сирия. Кроме того, лидеры обсудят основные вопросы европейской и международной повестки дня. "В частности, (будут обсуждаться) вопросы, касающиеся восстановления отношений между Евросоюзом и Россией, - пояснил он. - Венгры в этом контексте играют достаточно положительную роль". Помощник президента добавил, что также в повестке дня встречи - культурное и межрегиональное сотрудничество двух стран.