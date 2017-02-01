Грызлов: невыплата пенсий и экономическая блокада Донбасса обрекает жителей на вымирание

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Невыплата пенсий и экономическая блокада Донбасса обрекает жителей на вымирание. Об этом сообщил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

"Россия всегда считала и считает своим долгом быть беспристрастным посредником в преодолении конфликта на Донбассе. Однако применительно к транспортной блокаде беспристрастным быть нельзя, - подчеркнул полпред РФ. - Те, кто ее проводят, должны понимать, что результатом таких действий, никак пока не пресекаемых, является неизбежный уход отдельных районов Донбасса из хозяйственно-экономического поля Украины. То же можно сказать и о невыплате пенсий проживающим в отдельных районах. Он тоже означает фактический отказ от живущих там людей и ставит их на грань вымирания".

"Сегодняшняя встреча контактной группы проходит в условиях резкого ухудшения ситуации на большом участке линии соприкосновения, - сказал он . - Киевская "партия войны" предельно обострила ситуацию в Донбассе. Эти действия могут привести к разрастанию гуманитарной катастрофы".

"Последствия обстрелов, кроме прямой угрозы жизни тысяч людей, беспрецедентно осложнили условия их жизни, - отметил он. - Без водоснабжения остались города Авдеевка и Ясиноватая. Наполовину сокращена подача воды в Куйбышевский район Донецка и на треть в остальную часть города. Возникла реальная угроза инфраструктуре жизнеобеспечения. Повреждены линии электропередач, обесточена промышленная часть города Авдеевка, Авдеевский коксо-химический комбинат, обеспечивающий теплоснабжение города, Донецкая фильтровальная станция, 15 населенных пунктов".

Грызлов также отметил, что с 25 января началась блокада железнодорожного сообщения на территории, в полной мере контролируемой правоохранительными органами и вооруженными силами Украины.

"В ряде случаев можно спорить, кто первым открыл огонь в той или иной точке линии соприкосновения, но ни у кого нет сомнений, кто перерезал рельсы на линии Попасная - Луганск, фактически проведя террористический акт, - сказал он. - Подчеркиваю, на полностью подконтрольной Украине территории. Круг участников этих действий хорошо всем известен, поскольку эти люди просто бравируют своими поступками".

Грызлов напомнил, что в последние дни, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в районе Авдеевки фиксировалось передвижение танков, принадлежащих подконтрольным правительству Украины силам.

"Причем это происходило в нарушение существующих линий отвода. То же относится к перемещениям других вооружений, в частности артиллерии - также на подконтрольной Киеву территории, - сказал он. - Это говорит о том, что прошедшие атаки на линии соприкосновения - не самодеятельность отдельных украинских "полевых командиров". В сочетании с экономической блокадой получается, что официальный Киев сделал все, для дальнейшего роста враждебности к себе со стороны жителей отдельных районов Донбасса".

В этих условиях контактная группа, вместо работы по конкретным направлениям минских соглашений, вновь и вновь вынуждена возвращаться к темам прекращения обстрелов, отвода сил и средств, восстановления жизнеобеспечивающей инфраструктуры, указал полпред РФ. И это при том, что урегулирование конфликта требует ответственных, в том числе политических шагов.

Грызлов также проинформировал, что в конце заседания контактная группа приняла заявление с призывом к прекращению огня.