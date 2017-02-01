Штаб ЧФ РФ: обстрела украинского Ан-26 со стороны буровых вышек не было

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Обстрела украинского Ан-26 со стороны буровых вышек не было - штаб Черноморского флота РФ.
Украинский Ан-26 совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки в Черном море.
Охрана российских буровых вышек подала Ан-26 Украины сигнал, чтобы тот не столкнулся с мачтой вышки.