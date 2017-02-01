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Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ

Политика
1 февраля, 19:34 дата обновления: 1 февраля, 20:13 UTC+3
Пограничная зона будет установлена в прилегающих к Белоруссии Смоленской, Брянской и Псковской областях
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Глава ФСБ Александр Бортников

Глава ФСБ Александр Бортников

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ. Соответствующие приказы директора ФСБ об установлении пограничной зоны в прилегающих к Белоруссии Смоленской, Брянской и Псковской областях опубликованы на портале правовой информации.

В приказах директора ФСБ Пограничной службе ФСБ РФ поручено "установить места и время для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону", а также установить предупреждающие знаки на въездах в пограничную зону.

Приказы директора ФСБ датированы 29 декабря 2016 года и зарегистрированы в Минюсте РФ 26 января.

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику через КПП "Национальный аэропорт Минск" на срок не более пяти суток для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию.

Как отмечалось в пояснительной записке к приказу ФСБ России, в частности "О пределах пограничной зоны на территории Псковской области", он "направлен на создание необходимых условий охраны государственной границы РФ на российско-белорусском участке и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов".

Режим пограничной зоны означает, что въезд транспортных средств или проход лиц в пограничную зону возможен по документам, удостоверяющим личность, и пропускам, выдаваемым пограничными органами. Кроме того, устанавливаются места въезда в пограничную зону, определяются время и маршруты передвижения, продолжительность и иные условия пребывания в пограничной зоне.

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