Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ выразило официальный протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26 в Черном море рядом с российскими буровыми вышками. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"В среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Российской Федерации для вручения военно-дипломатической ноты. Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест Минобороны России на действия украинской стороны, в ходе которых украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11:30 до 12:00 совершил два опасных облета российских буровых вышек "Таврида" и "Крым-1" на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования", - сказал он.

Конашенков отметил, что "в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются, как провокационные".

Ранее в среду представитель штаба Черноморского флота (ЧФ) России сообщил, что украинский самолет Ан-26 совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки в Черном море. Он назвал "абсолютной ложью" заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26.

По словам представителя штаба ЧФ РФ, во время второго захода украинского Ан-26 "для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета".