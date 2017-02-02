Кадыров представил нового замглавы управления Росгвардии по Чечне

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров представил нового заместителя начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ по Чеченской Республике Даниила Мартынова, ранее занимавшего пост помощника главы Чечни.

Кадыров отметил, что "для войск национальной гвардии это очень большая находка, а для главы ЧР потеря".

"Мартынов специалист высочайшего класса. Уверен, что он принесет большую пользу ФСВНГ РФ. Я пожелал ему и начальнику Управления полковнику полиции Шарипу Делимханову слаженной работы", - написал глава республики на своей странице в сети Instagram.

В среду вечером я встретился с руководством и командирами подразделений Управления Федеральной Службы войск Национальной Гвардии РФ по ЧР. Представил первого заместителя Начальника Управления, полковника полиции Даниила Мартынова. Я поздравил Даниила Васильевича и отметил, что для войск национальной гвардии это очень большая находка. Убеждён, что, несмотря на новые очень серьёзные обязанности, Даниил Васильевич по-прежнему будет эффективно выполнять функции помощника Главы ЧР по силовому блоку. Мартынов специалист высочайшего класса. Уверен, что он принесёт большую пользу ФСВНГ РФ. Я пожелал ему и начальнику Управления, полковнику полиции Шарипу Делимханову слаженной работы. Мы обсудили задачи, стоящие перед личным составом, отметили необходимость тесного взаимодействия с другими правоохранительными органами. Обратил внимание на то, что Директор ФСВНГ РФ - Главнокомандующий ВНГ, генерал армии Виктор Золотов является одним из самых преданных Президенту России Владимиру Путину соратников. Он очень многое сделал для становления Управления по ЧР. Выразил благодарность за награждение знаком за большой вклад в борьбу с терроризмом экстремизмом. #Кадыров #Россия #Чечня #Гвардия Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Фев 1 2017 в 1:03 PST