ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину стабильно высок

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) фиксирует высокий уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину и сохраняющийся в начале года тренд на рост рейтинга "Единой России". Об этом свидетельствуют данные трех еженедельных опросов, проведенных ВЦИОМ в январе 2017 года. На их основании были составлены электоральные рейтинги партий, рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов.

Рейтинг президента стабилен

Согласно материалам ВЦИОМ, имеющимся в распоряжении ТАСС, уровень одобрения деятельности главы государства в январе отмечался в районе 85%. Так, в период с 9 по 15 января одобряли работу президента 85,3% респондентов, а через две недели - 85,6%.

В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина за последнюю неделю (23-29 января) по отношению к предыдущей вырос почти на три процентных пункта (до 54,3% с 51,4% по замерам 16-22 января).

В топ-3 рейтинга доверия также входят премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (18,2%) и глава Минобороны Сергей Шойгу (17,7%). Работу председателя правительства в январе положительно оценивали около 60% россиян (60,7% по данным за 9-15 января и 59,7% за 23-29 января). Что касается правительства, то в последнюю январскую неделю его деятельность одобряли 61,6% опрошенных.

Эти показатели в целом немногим отличаются от зафиксированных в конце прошлого года. Так, например, согласно данным опроса ВЦИОМ за 24-25 декабря, работу Медведева одобряли 61,2% опрошенных, кабинета министров - 63,2%.

Единороссы сохраняют тренд

Социологи также отмечают, что тренд на повышение рейтинга "Единой России", проявившийся в конце 2016 года, сохранился и в начале нового года: по данным опросов 9-15 января (среднее значение за неделю), он составлял 49,3%, 16-22 января достиг 50,8% и остался на том же уровне 23-29 января (50,7%). Для сравнения: по результатам двух последних еженедельных опросов декабря показатель поддержки партии составлял 48,0%.

Уровень декларируемой поддержки ЛДПР в последние недели снизился с 13,7% (9-15 января) до 11,8% (23-29 января), указывается в материалах ВЦИОМ.

"По двум другим парламентским партиям негативная динамика менее выражена: по КПРФ - с 10,5% до 10,0%, по "Справедливой России" - с 5,2% до 4,7%", - отмечается в исследовании.

Как проводился опрос

Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проводились методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Каждый день опрашивались 600 респондентов в не менее чем 80 регионах РФ.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 4,5% для данных, собранных в течение одного дня, и 2,5% для данных, собранных в течение трех дней.